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Капелло: Дибала не может всё сделать самостоятельно в «Ювентусе»

Капелло: Дибала не может всё сделать самостоятельно в «Ювентусе»
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Бывший главный тренер «Ювентуса» Фабио Капелло поделился мнением о нападающем туринского клуба Пауло Дибале.

«Самое важное, что Пауло хорошо чувствует себя и избегает травм, которые мучили его в прошлом сезоне. Будучи в хорошей форме Дибала обладает всеми необходимыми качествами и креативностью, чтобы помочь «Ювентусу» достичь большего. Он способен снова забить 26 голов, как в свой лучший сезон, но Пауло нужна команда, чтобы добиться успеха. Нельзя считать, что он может всё сделать самостоятельно», — приводит слова Капелло Tuttosport.

Дибала выступает в составе «Ювентуса» с 2015 года. В нынешнем сезоне аргентинский футболист принял участие в четырех матчах итальянской Серии А, забил 1 гол и отдал 2 результативные передачи.

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