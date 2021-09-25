Бакаев: на месте болельщиков вёл бы себя так же, сам болею за «Спартак»

Полузащитник «Спартака» Зелимхан Бакаев прокомментировал поведение болельщиков в матче 9-го тура РПЛ с «Уфой» (2:0).



«Я не опасаюсь, на всё воля всевышнего. Если заслужу – поеду в сборную, не заслужу – буду работать ещё больше. У меня ещё есть игры до этого, так что нужно себя проявить. Реакция трибун? Я бы на их месте так же себя вёл, сам болею за «Спартак». Я бы был не доволен результатами. За него отвечаем мы. Надо выигрывать, выправлять ситуацию, чтобы был позитив. А в нынешней ситуации виноваты только мы сами», — передаёт слова Бакаева корреспондент «Чемпионата» Салават Муртазин.

В Москве на стадионе «Открытие Арена» завершился матч 9-го тура РПЛ. «Спартак» принимал «Уфу». Встреча закончилась победой хозяев со счётом 2:0.