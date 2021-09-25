Бакаев: на месте болельщиков вёл бы себя так же, сам болею за «Спартак»
Поделиться
Полузащитник «Спартака» Зелимхан Бакаев прокомментировал поведение болельщиков в матче 9-го тура РПЛ с «Уфой» (2:0).
«Я не опасаюсь, на всё воля всевышнего. Если заслужу – поеду в сборную, не заслужу – буду работать ещё больше. У меня ещё есть игры до этого, так что нужно себя проявить. Реакция трибун? Я бы на их месте так же себя вёл, сам болею за «Спартак». Я бы был не доволен результатами. За него отвечаем мы. Надо выигрывать, выправлять ситуацию, чтобы был позитив. А в нынешней ситуации виноваты только мы сами», — передаёт слова Бакаева корреспондент «Чемпионата» Салават Муртазин.
В Москве на стадионе «Открытие Арена» завершился матч 9-го тура РПЛ. «Спартак» принимал «Уфу». Встреча закончилась победой хозяев со счётом 2:0.
Новость по темеГолы Понсе и Промеса принесли «Спартаку» победу в матче с «Уфой»
Комментарии
- 25 сентября 2021
-
22:37
-
22:30
-
22:29
-
22:24
-
22:23
-
22:19
-
22:17
-
22:13
-
22:09
-
22:07
-
22:02
-
21:55
-
21:55
-
21:53
-
21:53
-
21:49
-
21:37
-
21:31
-
21:30
-
21:27
-
21:17
-
21:16
-
21:14
-
21:03
-
21:00
-
20:57
-
20:55
-
20:54
-
20:50
-
20:41
-
20:35
-
20:24
-
20:21
-
20:20
-
20:16
Партнерский контент