«Реал» не смог обыграть «Вильярреал» в домашнем матче Примеры
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В Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу» завершился центральный матч 7-го тура испанской Примеры. «Реал» принимал «Вильярреал».
Команды так и не смогли открыть счёт, матч закончился со счётом 0:0. При этом гости создали даже больше моментов, чем соперник, но были слишком расточительны в завершающей стадии.
«Чемпионат» вёл прямую текстовую трансляцию матча.
Несмотря на потерю очков, «Реал» упрочил лидерство в Примере. Мадридцы набрали 17 очков, они опережают «Атлетико» на три очка. «Вильярреал», набрав восемь очков, поднялся на 10-е место в турнирной таблице.
В следующем туре «Реал» сыграет в гостях с «Эспаньолом», а «Вильярреал» будет принимать «Бетис». Перед этим команды проведут очередные матчи в Лиге чемпионов.
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