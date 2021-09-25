«Реал» не смог обыграть «Вильярреал» в домашнем матче Примеры

В Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу» завершился центральный матч 7-го тура испанской Примеры. «Реал» принимал «Вильярреал».

Команды так и не смогли открыть счёт, матч закончился со счётом 0:0. При этом гости создали даже больше моментов, чем соперник, но были слишком расточительны в завершающей стадии.

«Чемпионат» вёл прямую текстовую трансляцию матча.

Несмотря на потерю очков, «Реал» упрочил лидерство в Примере. Мадридцы набрали 17 очков, они опережают «Атлетико» на три очка. «Вильярреал», набрав восемь очков, поднялся на 10-е место в турнирной таблице.

В следующем туре «Реал» сыграет в гостях с «Эспаньолом», а «Вильярреал» будет принимать «Бетис». Перед этим команды проведут очередные матчи в Лиге чемпионов.