На матче «Динамо» — «Рубин» Слуцкий сидел на трибунах около баннера в поддержку москвичей

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий смотрел матч 9-го тура РПЛ с «Динамо» на трибуне. Причиной тому стала красная карточка, которую специалист получил в прошлом туре. Забавно, что наставник казанской команды следил за игрой прямо около баннера в поддержку «Динамо».
«Мы верим в бога, Россию и «Динамо», — гласит баннер, около которого сидел Леонид Слуцкий.
Напомним, сегодня, 26 сентября, московское «Динамо» встречается с казанским «Рубином». Матч 9-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 проходит на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча. К 78-й минуте «Динамо» выигрывает со счётом 2:0.
Обслуживает встречу бригада арбитров во главе с Алексеем Сухим (Люберцы). Помогают ему ассистенты Алексей Стипиди (Краснодар) и Максим Ковалёв (Реутов). Резервный рефери — Антон Фролов (Москва).
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