Тренер «Краснодара»: победа была нужна Галицкому как глоток свежего воздуха

Тренер «Краснодара» Александр Ермакович, заменявший во время матча 9-го тура РПЛ с «Сочи» (3:0) дисквалифицированного Виктора Гончаренко, рассказал, что команда посвятила победу владельцу клуба Сергею Галицкому. Ранее Галицкий сообщил, что пропустил последние матчи «Краснодара» из-за серьёзной болезни. Бизнесмен присутствовал на игре с «Сочи».

«Оставшись вдевятером, ребятам помог их самоотверженный настрой на игру. Поддержка трибун была бесценна, они придавали нам сил тогда, когда мы особенно сильно в этом нуждались.

Интервью Сергея Николаевича смотрели все. Наверняка, все ребята хотели сегодня его порадовать. Сергей Николаевич переживает непростое время. Победа над «Сочи» посвящена владельцу. Думаю, она тоже была нужна ему как глоток свежего воздуха», — передаёт слова Ермаковича корреспондент «Чемпионата» Виктория Давыдова.