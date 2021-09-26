Ермакович: футболисты «Краснодара» не ощутили, что мы играли без главного тренера

Тренер «Краснодара» Александр Ермакович прокомментировал победу своей команды в матче 9-го тура РПЛ с «Сочи». Встреча завершилась со счётом 3:0. Ермакович в этом матче руководил командой, так как главный тренер «Краснодара» Виктор Гончаренко дисквалифицирован.

«Сегодня мы довольно хорошо сыграли как в атаке, так и в обороне. Самое главное, что в столь сложном матче нам удалось взять три очка. Мы давно не играли дома, поэтому рады, что смогли порадовать наших болельщиков.

Что касается удаления Спаича, на мой взгляд, в том эпизоде можно было обойтись жёлтой карточкой. Мы ещё не смотрели повтор, поэтому всё же не могу ответить сейчас со стопроцентной уверенностью. Будем ли подавать жалобу в РФС? На данный момент информации об этом у меня нет.

Кордоба показал себя довольно неплохо: ему удалось сыграться с командой. Джон создавал хорошие моменты, но его подвела реализация. В целом, действиями Кордобы мы довольны. Надеемся, в следующих играх он будет исполнять свои моменты более качественно.

Поддержка трибун сегодня была фантастическая. Болельщики создали прекрасную атмосферу, которой нам не хватало. Благодаря их поддержке удалось добиться такой красивой победы. Особенно поддержка чувствовалась, когда мы остались вдевятером.

На пенальти было два варианта — Сперцян и Крыховяк. Гжегож на правах капитана и страшного товарища взял инициативу в свои руки.

Сейчас тяжело сказать, есть ли у игроков серьёзные повреждения: узнаем лишь завтра. Были неприятные столкновения у всех ребят, но пока рановато делать выводы.

Главный тренер и весь тренерский штаб трудились весь недельный цикл. До ребят была донесена информация, как действовать в атаке и обороне. Во время игры мы были на связи с Виктором Михайловичем, поэтому футболисты не ощутили, что мы играли без главного тренера. Все установки были ясны и понятны. Стоять у бровки было волнительно, но я лишь исполнял обязанности главного тренера. Но я всегда переживаю за результат и ребят: и не так важно, в какой роли нахожусь», — передаёт слова Ермаковича корреспондент «Чемпионата» Виктория Давыдова.