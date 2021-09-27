Ерохин: три лучших игрока, завершивших карьеру? Не знаю, Жирков закончил уже?

Полузащитник петербургского «Зенита» Александр Ерохин назвал по три лучших футболиста среди завершивших и продолжающих карьеру.
«Три лучших футболиста в истории, закончивших карьеру? Назову российских. Не знаю, Жирков закончил уже? Пусть он будет в этом списке. Жирков, Аршавин и Смертин.
Из действующих давай назову иностранных: Фернандеш из «Манчестер Юнайтед», Модрич и Левандовски», — сказал Ерохин в видео на YouTube-канале «Зенита».
Напомним, полузащитник Юрий Жирков во время чемпионата Европы — 2020 покинул расположение сборной России по причине повреждения. Футболист отправился на лечение в Москву и больше не сыграл на Евро-2020. «Зенит» не стал продлевать контракт с футболистом, который находится в статусе свободного агента. Позднее Жирков оказался в заявке любительского клуба «Аминьево».
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