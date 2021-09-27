Гуллит: жду большего от Френки де Йонга

Бывший полузащитник «Милана» и сборной Нидерландов Руд Гуллит раскритиковал игру полузащитника «Барселоны» Френки де Йонга.
«Думаю, Френки де Йонг — отличный игрок, но я просто жду большего от него. Его слишком сильно защищают.
Считается, если он плохо играет, так это потому, что выступает не на своей позиции. Но где бы в полузащите он ни был, он играет плохо. Де Йонг всегда должен давать что-то большее.
Он идёт с мячом из глубины, делает несколько финтов — и всё. Так он сможет отдать только несколько хороших передач», — цитирует Гуллита Mundo Deportivo.
В нынешнем розыгрыше испанской Примеры де Йонг сыграл в пяти матчах и отдал две результативные передачи.
Напомним, Френки де Йонг стал игроком «Барселоны» летом 2019 года, перейдя из амстердамского «Аякса» за € 86 млн.
- 27 сентября 2021
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