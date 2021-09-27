Ван Бастен раскритиковал игру Депая в «Барселоне»

Бывший нападающий «Аякса», «Милана» и сборной Нидерландов Марко ван Бастен раскритиковал игру нападающего «Барселоны» Мемфиса Депая.
«У меня есть сомнения в том, что Депай подходит «Барселоне». Я думаю, Мемфис — хороший игрок, но мне кажется, что он индивидуалист.
Он поступает по-своему и немного упорствует в этом. Я думаю, что в таком большом клубе, как «Барселона», нужно быть более командным игроком. Вы должны атаковать вместе и отдавать друг другу мяч. Мне кажется, что он слишком много берёт на себя, и я не знаю, хорошо ли это в топ-клубе», — цитирует ван Бастена Sport.es.
Напомним, Депай перешёл в «Барселону» нынешним летом на правах свободного агента. До этого Мемфис с 2017 года защищал цвета «Лиона». В нынешнем розыгрыше испанской Примеры Депай провёл шесть матчей, забил три гола и отдал одну результативную передачу.
- 27 сентября 2021
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