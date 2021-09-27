Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом 10 лет без «Локо»
Показать ещё Все новости
Все новости
«Нижний Новгород» — ЦСКА. Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
18:55 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Ван Бастен раскритиковал игру Депая в «Барселоне»

Ван Бастен раскритиковал игру Депая в «Барселоне»
Комментарии

Бывший нападающий «Аякса», «Милана» и сборной Нидерландов Марко ван Бастен раскритиковал игру нападающего «Барселоны» Мемфиса Депая.

«У меня есть сомнения в том, что Депай подходит «Барселоне». Я думаю, Мемфис — хороший игрок, но мне кажется, что он индивидуалист.

Он поступает по-своему и немного упорствует в этом. Я думаю, что в таком большом клубе, как «Барселона», нужно быть более командным игроком. Вы должны атаковать вместе и отдавать друг другу мяч. Мне кажется, что он слишком много берёт на себя, и я не знаю, хорошо ли это в топ-клубе», — цитирует ван Бастена Sport.es.

Напомним, Депай перешёл в «Барселону» нынешним летом на правах свободного агента. До этого Мемфис с 2017 года защищал цвета «Лиона». В нынешнем розыгрыше испанской Примеры Депай провёл шесть матчей, забил три гола и отдал одну результативную передачу.

Новость по теме
Депай: уверен, что мы сможем побороться за все титулы. Мы — «Барселона»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021