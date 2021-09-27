В ближайшее время суд может отправить дело УЕФА о Суперлиге в прокуратуру

Судья 17-го суда Мадрида Мануэль Руис де Лара передаст дело о неповиновении решению суда в прокуратуру, если УЕФА до полуночи не снимет санкции с клубов-учредителей Суперлиги, сообщает AS. В случае неповиновения организации также грозит наложение штрафа.
Во вторник истекает пятидневный срок, который Мануэль Руис де Лара дал УЕФА для того, чтобы снять санкции с каталонской «Барселоны», мадридского «Реала» и туринского «Ювентуса». Организация также должна опубликовать на своём сайте заявление об исполнении предписаний суда.
Напомним, в постановлении от 20 сентября судья указывал на то, что «УЕФА действует вне своих правовых рамок, поощряя тем самым практику, которая ставит под угрозу принцип свободной конкуренции в области профессиональных футбольных соревнований на территории Европейского Союза».
Проект Европейской Суперлиги подразумевал под собой создание одной лиги, в которой будут участвовать 20 европейских клубов. Участие в Суперлиге подтвердили такие топ-клубы, как «Милан», «Арсенал», мадридский «Атлетико», «Челси», «Барселона», миланский «Интер», туринский «Ювентус», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», мадридский «Реал» и «Тоттенхэм Хотспур».
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