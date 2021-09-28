«Сельта» обыграла «Гранаду», забив решающий гол в добавленное время

Вчера, 27 сентября, на стадионе «Балаидос» в Виго в рамках 7-го тура испанской Примеры «Сельта» принимала «Гранаду». Хозяева одержали победу со счётом 1:0.
На 73-й минуте встречи нападающий «Сельты» Яго Аспас имел возможность вывести свою команду вперёд с пенальти, но не смог реализовать одиннадцатиметровый.
Аспас не смог реализовать пенальти:
Счёт матча был открыт в добавленное ко второму тайму время. Полузащитник «Сельты» Денис Суарес забил гол с передачи Санти Мины.
Гол Суареса в ворота «Гранады»:
Встречу обслуживала бригада арбитров, которую возглавлял Сесар Сото Градо. Ему помогали ассистенты Икер Де Франсиско Грихальба и Айтор Вильяте Мартинес. Резервный арбитр — Аймар Веласко Арбайса.
В восьмом туре испанской Примеры «Сельта» сыграет на выезде с «Эльче», а «Гранада» примет дома «Севилью». Обе встречи состоятся 3 октября.
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