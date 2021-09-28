«Бетис» ведёт с Фекиром переговоры о продлении контракта

Руководство испанского «Бетиса» хочет продлить контракт с французским нападающим команды Набилем Фекиром. Об этом сообщает испанская газета Marca.

По информации источника, переговоры с футболистом и его агентами уже ведутся. Главный тренер клуба Мануэль Пеллегрини считает Набиля ключевым элементом в атаке команды. Он видит в Фекире главную звезду «Бетиса» не только в нынешнем, но и в следующих сезонах.

Ранее сообщалось, что в услугах Фекира заинтересован миланский «Интер». Действующий контракт Набиля с «Бетисом» рассчитан до лета 2023 года. Transfermarkt оценивает стоимость французского нападающего в € 25 млн.



Напомним, Фекир перешёл в «Бетис» в 2019 году, а ранее выступал за «Лион». В сезоне-2020/2021 Набиль провёл в испанской Примере 25 матчей, забил три гола и отдал шесть результативных передач.