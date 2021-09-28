Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом 10 лет без «Локо»
Показать ещё Все новости
Все новости
«Милан» — «Атлетико». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Бетис» ведёт с Фекиром переговоры о продлении контракта

«Бетис» ведёт с Фекиром переговоры о продлении контракта
Комментарии

Руководство испанского «Бетиса» хочет продлить контракт с французским нападающим команды Набилем Фекиром. Об этом сообщает испанская газета Marca.

По информации источника, переговоры с футболистом и его агентами уже ведутся. Главный тренер клуба Мануэль Пеллегрини считает Набиля ключевым элементом в атаке команды. Он видит в Фекире главную звезду «Бетиса» не только в нынешнем, но и в следующих сезонах.

Ранее сообщалось, что в услугах Фекира заинтересован миланский «Интер». Действующий контракт Набиля с «Бетисом» рассчитан до лета 2023 года. Transfermarkt оценивает стоимость французского нападающего в € 25 млн.

Напомним, Фекир перешёл в «Бетис» в 2019 году, а ранее выступал за «Лион». В сезоне-2020/2021 Набиль провёл в испанской Примере 25 матчей, забил три гола и отдал шесть результативных передач.

Новость по теме
«Бетис» одолел «Селтик», отыгравшись со счёта 0:2
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021