«Бетис» ведёт с Фекиром переговоры о продлении контракта

Руководство испанского «Бетиса» хочет продлить контракт с французским нападающим команды Набилем Фекиром. Об этом сообщает испанская газета Marca.
По информации источника, переговоры с футболистом и его агентами уже ведутся. Главный тренер клуба Мануэль Пеллегрини считает Набиля ключевым элементом в атаке команды. Он видит в Фекире главную звезду «Бетиса» не только в нынешнем, но и в следующих сезонах.
Ранее сообщалось, что в услугах Фекира заинтересован миланский «Интер». Действующий контракт Набиля с «Бетисом» рассчитан до лета 2023 года. Transfermarkt оценивает стоимость французского нападающего в € 25 млн.
Напомним, Фекир перешёл в «Бетис» в 2019 году, а ранее выступал за «Лион». В сезоне-2020/2021 Набиль провёл в испанской Примере 25 матчей, забил три гола и отдал шесть результативных передач.
- 28 сентября 2021
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