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«Бетис» одолел «Селтик», отыгравшись со счёта 0:2

«Бетис» одолел «Селтик», отыгравшись со счёта 0:2
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Сегодня, 16 августа, состоялась игра группового этапа Лиги Европы между испанским «Бетисом» и шотландским «Селтиком». Встреча прошла на стадионе «Бенито Вильямарин» в Испании. Матч начался в 19:45 мск. Главным арбитром встречи был хорват Франк Йович. Противостояние завершилось со счётом 4:3 в пользу хозяев поля.

За первые 27 минут шотландцы забили 2 мяча. Сначала Албиан Аети после паса Жоау Филипе отправил мяч в сетку ворот испанской команды, а затем Йосип Юранович реализовал пенальти.

После этого футболисты «Бетиса» забили 4 гола в ворота «Селтика». Сначала Хуан Гонсалес после результативного паса Набиля Фекира сократил отставание, затем Хуанми после ассиста Борхи Иглесиаса сравнял счёт в игре, а после этого сам Иглесиас внёс мяч в сетку ворот соперника. На 53-й минуте Хуанми забил второй гол, оформив дубль. За 3 минуты до конца матча Энтони Ралстон, выступающий в «Селтике», забил 3-й гол своей команды.

Напомним, в прошлом сезоне победителем Лиги Европы стал «Вильярреал».

Лига Европы. Группа G. 1-й тур
16 сентября 2021, четверг. 19:45 МСК
Бетис
Севилья, Испания
Окончен
4 : 3
Селтик
Глазго, Шотландия
0:1 Аети – 13'   0:2 Юранович – 27' (пен)   1:2 Гонсалес – 32'   2:2 Хуанми – 34'   3:2 Иглесиас – 50'   4:2 Хуанми – 53'   4:3 Ралстон – 87'
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