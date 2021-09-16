«Бетис» одолел «Селтик», отыгравшись со счёта 0:2

Сегодня, 16 августа, состоялась игра группового этапа Лиги Европы между испанским «Бетисом» и шотландским «Селтиком». Встреча прошла на стадионе «Бенито Вильямарин» в Испании. Матч начался в 19:45 мск. Главным арбитром встречи был хорват Франк Йович. Противостояние завершилось со счётом 4:3 в пользу хозяев поля.
За первые 27 минут шотландцы забили 2 мяча. Сначала Албиан Аети после паса Жоау Филипе отправил мяч в сетку ворот испанской команды, а затем Йосип Юранович реализовал пенальти.
После этого футболисты «Бетиса» забили 4 гола в ворота «Селтика». Сначала Хуан Гонсалес после результативного паса Набиля Фекира сократил отставание, затем Хуанми после ассиста Борхи Иглесиаса сравнял счёт в игре, а после этого сам Иглесиас внёс мяч в сетку ворот соперника. На 53-й минуте Хуанми забил второй гол, оформив дубль. За 3 минуты до конца матча Энтони Ралстон, выступающий в «Селтике», забил 3-й гол своей команды.
Напомним, в прошлом сезоне победителем Лиги Европы стал «Вильярреал».
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