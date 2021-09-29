Маурисио Почеттино высказался о победе «ПСЖ» в матче с «Манчестер Сити» в Лиге чемпионов

Главный тренер «Пари Сен-Жермен» Маурисио Почеттино прокомментировал победу команды в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов с «Манчестер Сити».
«Команда сыграла хорошо. Мы пережили ряд непростых моментов и должны были защищаться близ своих ворот, поскольку «Сити» был тоже очень хорош. Но и мы показывали яркий футбол, атаковали, когда это было необходимо. Команды строятся со временем, шаг за шагом. Такие матчи в этом помогают. Мои игроки провели блестящий поединок, и стоит их с этим поздравить», — приводит слова Почеттино официальный сайт УЕФА.
«ПСЖ» набрал четыре очка в двух матчах и занимает первое место в группе А. «Манчестер Сити» (3) — второй. В матче 1-го тура «ПСЖ» сыграл вничью с «Брюгге» (1:1), а «Манчестер Сити» разгромил «РБ Лейпциг» (6:3). В следующем туре «Манчестер Сити» встретится с «Брюгге», а «ПСЖ» сыграет с «РБ Лейпциг».
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