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Пиоли раскритиковал работу турка Чакыра, обслуживавшего игру «Милана» с «Атлетико» в ЛЧ

Пиоли раскритиковал работу турка Чакыра, обслуживавшего игру «Милана» с «Атлетико» в ЛЧ
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Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли выразил мнение о работе главного арбитра встречи 2-го тура групповой стадии Лиги чемпионов УЕФА сезона-2021/2022 с мадридским «Атлетико» (1:2).

«Не думаю, что главный судья матча провёл лучшую ночь… Мы были наказаны. Понятно, что вдесятером нам пришлось перестраиваться, мы продержались более получаса и всё равно были близки к положительному результату. Это разочаровывает.

Дело даже не в пенальти или красной карточке, любой спорный эпизод трактовался не в нашу пользу. Чуть больше концентрации и «Милан» смог бы одержать победу. Нам чего-то не хватило, жаль…

В равных составах «Милан» играл очень хорошо, было всё – темп, качество, интенсивность. Это должно заставить нас понять, что мы конкурентоспособная команда. Последние дни были для нас достаточно тяжёлыми в плане календаря, уже завтра мы должны начать думать об игре с «Аталантой», хотя матч с «Атлетико» отнял у нас много сил, как физических, так и моральных», — цитирует Пиоли Football Italia.

Напомним, эту игру обслуживала бригада турка Джюнейта Чакыра – на 29-й минуте он оставил итальянский клуб в меньшинстве, а в компенсированное к матчу время назначил пенальти в их ворота, который реализовал Луис Суарес и принёс «матрасникам» победу.

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