Защитник «Манчестер Юнайтед» Аарон Ван-Биссака дисквалифицирован на два матча Лиги чемпионов УЕФА за удаление в игре 1-го тура группового этапа турнира с «Янг Бойз» (1:2), сообщается на официальном сайте УЕФА.
Таким образом, Ван-Биссака не сможет помочь «Манчестер Юнайтед» в матчах с «Вильярреалом» и «Аталантой».
Матч 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА сезона-2021/2022 «Манчестер Юнайтед» — «Вильярреал» состоится сегодня, 29 сентября, на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере (Англия). Начало встречи — в 22:00 мск. Игра «Манчестер Юнайтед» с «Аталантой» в Лиге чемпионов пройдёт 20 октября.
Ван-Биссака выступает за «Манчестер Юнайтед» с 2019 года. В нынешнем сезоне защитник принял участие в 6 матчах английской Премьер-лиги и не отметился результативными действиями.
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