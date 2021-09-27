Невилл объяснил, почему не верит, что «Манчестер Юнайтед» может выиграть АПЛ

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед», а ныне эксперт на британском телевидении Гари Невилл поделился мнением об игре своей бывшей команды. Он заявил, что не верит в чемпионство «МЮ» в нынешнем сезоне.
«Я говорил это и когда «Манчестер Юнайтед» выигрывал, когда Роналду забивал. Команда не играет достаточно хорошо, нет командной игры, необходимой для победы в лиге. Нужно быть единым целым и с мячом, и без мяча. А они ярко играют лишь в некоторых эпизодах, этого недостаточно.
Сейчас я вижу группу игроков, которая в некоторых моментах проявляет себя ярко. Но с точки зрения командной игры есть проблемы. Криштиану Роналду, Рафаэль Варан и Джейдон Санчо только пришли. Им нужно время, чтобы сыграться.
Я смотрю на «Челси», «Ливерпуль» и «Манчестер Сити». Это — команды. Уле-Гуннару Сульшеру нужно сделать из «Манчестер Юнайтед» команду», — цитирует Невилла Sky Sports.
- 27 сентября 2021
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