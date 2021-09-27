Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом 10 лет без «Локо»
Показать ещё Все новости
Все новости
«Нижний Новгород» — ЦСКА. Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
18:55 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Невилл объяснил, почему не верит, что «Манчестер Юнайтед» может выиграть АПЛ

Невилл объяснил, почему не верит, что «Манчестер Юнайтед» может выиграть АПЛ
Комментарии

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед», а ныне эксперт на британском телевидении Гари Невилл поделился мнением об игре своей бывшей команды. Он заявил, что не верит в чемпионство «МЮ» в нынешнем сезоне.

«Я говорил это и когда «Манчестер Юнайтед» выигрывал, когда Роналду забивал. Команда не играет достаточно хорошо, нет командной игры, необходимой для победы в лиге. Нужно быть единым целым и с мячом, и без мяча. А они ярко играют лишь в некоторых эпизодах, этого недостаточно.

Сейчас я вижу группу игроков, которая в некоторых моментах проявляет себя ярко. Но с точки зрения командной игры есть проблемы. Криштиану Роналду, Рафаэль Варан и Джейдон Санчо только пришли. Им нужно время, чтобы сыграться.

Я смотрю на «Челси», «Ливерпуль» и «Манчестер Сити». Это — команды. Уле-Гуннару Сульшеру нужно сделать из «Манчестер Юнайтед» команду», — цитирует Невилла Sky Sports.

Новость по теме
Невилл считает, что «Манчестер Юнайтед» станет 3-м в АПЛ, несмотря на переход Роналду
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021