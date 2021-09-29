Почеттино: я просто обязан был отпраздновать гол Месси

Главный тренер французского «Пари-Сен-Жермен» Маурисио Почеттино оценил первый гол Лионеля Месси за парижский клуб.

«Я 20 лет наблюдал, как он забивает голы за команду, которую я никогда не тренировал. На этот раз он впервые отличился в качестве моего подопечного, поэтому я просто обязан был отпраздновать его гол. Пока не всё идеально, но он всю сознательную жизнь играл в «Барселоне», так что логично, что Лео всё ещё адаптируется. Само по себе взятие ворот вышло первоклассным, вы и сами всё видели», — приводит слова Почеттино Daily Mail.

Напомним, Месси отличился в игре группового этапа Лиги чемпионов с «Манчестер Сити». Противостояние завершилось со счётом 2:0. «ПСЖ» набрал четыре очка в двух матчах и занимает первое место в группе А. «Манчестер Сити» (3) — второй.