Петржела: кто, если не «Зенит» будет побеждать в Европе? На «Спартак» и «Локо» надежды нет

Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела прокомментировал победу петербургской команды в матче с «Мальмё» (4:0).
«Отличная игра! То, что «Зенит» победил — это совсем не новость. Единственное, удивил итоговый результат: 4:0 — это слишком круто! Поймите, шведские команды всегда бьются до конца. Даже удивительно, что «Мальмё» проиграл с таким крупным счётом.
Счастлив, что «Зениту» удалось прервать лигочемпионское проклятье. Теперь ждём игру с «Ювентусом». Я вам скажу так: с туринцами можно и нужно бороться. Если команда Семака удачно сыграет с итальянцами, то можно и из группы Лиги чемпионов попробовать выйти. Иначе зачем всё это нужно? Лига Европы точно в кармане.
Кто, если не «Зенит»? Лишь сильнейший клуб России может так здорово играть в Европе. На «Локомотив» и «Спартак» надежды нет никакой. Будьте уверены, «Зенит» на этот раз удивит!» — сказал Петржела в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.
- 29 сентября 2021
-
22:22
-
22:21
-
22:10
-
22:10
-
22:06
-
22:02
-
22:00
-
21:58
-
21:45
-
21:37
-
21:36
-
21:30
-
21:23
-
21:18
-
21:14
-
21:10
-
20:57
-
20:57
-
20:52
-
20:52
-
20:33
-
20:19
-
20:05
-
19:54
-
19:48
-
19:46
-
19:45
-
19:31
-
19:19
-
19:06
-
18:57
-
18:37
-
18:35
-
18:27
-
18:05