Петржела: кто, если не «Зенит» будет побеждать в Европе? На «Спартак» и «Локо» надежды нет

Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела прокомментировал победу петербургской команды в матче с «Мальмё» (4:0).

«Отличная игра! То, что «Зенит» победил — это совсем не новость. Единственное, удивил итоговый результат: 4:0 — это слишком круто! Поймите, шведские команды всегда бьются до конца. Даже удивительно, что «Мальмё» проиграл с таким крупным счётом.



Счастлив, что «Зениту» удалось прервать лигочемпионское проклятье. Теперь ждём игру с «Ювентусом». Я вам скажу так: с туринцами можно и нужно бороться. Если команда Семака удачно сыграет с итальянцами, то можно и из группы Лиги чемпионов попробовать выйти. Иначе зачем всё это нужно? Лига Европы точно в кармане.



Кто, если не «Зенит»? Лишь сильнейший клуб России может так здорово играть в Европе. На «Локомотив» и «Спартак» надежды нет никакой. Будьте уверены, «Зенит» на этот раз удивит!» — сказал Петржела в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.