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«Вольфсбург» и «Севилья» не выявили победителя в матче Лиги чемпионов

«Вольфсбург» и «Севилья» не выявили победителя в матче Лиги чемпионов
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Сегодня, 29 сентября, состоялась игра группового этапа Лиги чемпионов между немецким «Вольфсбургом» и испанской «Севильей». Встреча группы G прошла на стадионе «Фольксваген-Арена» в Вольфсбурге (Германия). Противостояние завершилось со счётом 1:1.

На 48-й минуте матча забил швейцарский полузащитник «Вольфсбурга» Ренато Штеффен, однако за три минуты до конца основного времени игры Иван Ракитич реализовал пенальти, сравняв счёт.

Главным арбитром матча был болгарин Георги Кабаков, помогали ему ассистенты Мартин Маргаритов и Диян Валков. Резервный рефери — Ивайло Стоянов.

В параллельном матче группы G немецкий «Ред Булл Зальцбург» обыграл французский «Лилль» со счётом 2:1. Напомним, что действующим победителем турнира является лондонский «Челси».

Лига чемпионов. Группа G. 2-й тур
29 сентября 2021, среда. 22:00 МСК
Вольфсбург
Вольфсбург, Германия
Окончен
1 : 1
Севилья
Севилья, Испания
1:0 Штеффен – 48'   1:1 Ракитич – 87' (пен)
Удаления: Гилявоги – 85' / нет
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