Судьба Рональда Кумана в «Барселоне» может решиться 30 сентября

«Барселона» не планирует увольнять главного тренера Рональда Кумана в ближайшие часы, сообщает Lequipe.

По данным источника, в четверг, 30 сентября, запланирована встреча руководства сине-гранатовых, на которой решат, что делать с командой в кризисной ситуации.

Напомним, в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов «Барселона» разгромно проиграла «Бенфике» со счётом 0:3. В первом туре каталонцы также разгромно уступили «Баварии» (0:3). «Барселона» находится на последнем месте в турнирной таблице своей группы.

Ранее стало известно, что кандидатами на смену Кумана на посту главного тренера «Барселоны» являются Хави, который работает с «Аль-Саддом», и Роберто Мартинес, возглавляющий сборную Бельгии.