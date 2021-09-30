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Мать Криштиану Роналду советовала сыну не жениться на его нынешней подруге

Мать Криштиану Роналду советовала сыну не жениться на его нынешней подруге
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Мария Долорес Авейру, мать форварда «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду, советовала сыну не жениться на его нынешней подруге Джорджине Родригес, сообщает Cuatro. Друг португальского нападающего рассказал, что, по словам матери Роналду, Джорджину интересуют только деньги футболиста, поэтому она отговаривала сына от вступления в брак.

В последние годы ходили слухи о тайной свадьбе Криштиану и Джорджины в Марокко. Ранее сама Родригес в одной из телевизионных программ уклонилась от ответа на вопрос про свадьбу: «Это зависит не от меня».

Фото пары доступно в «инстаграме» Джорджины Родригес

Вчера, 29 сентября, Кришиану стал автором победного гола в матче Лиги чемпионов с «Вильярреалом» (2:1).

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Видео гола Криштиану Роналду в матче АПЛ с «Вест Хэм Юнайтед»

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