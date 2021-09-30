ЭСК РФС признал пенальти «Зенита» в матче с «Крыльями Советов» ошибочным

Экспертно-судейский комитет Российского футбольного союза (ЭСК РФС) рассмотрел эпизод, случившийся в концовке матча 9-го тура РПЛ «Зенит» — «Крылья Советов» (2:1). Арбитр Виталий Мешков назначил пенальти в ворота самарцев после падения форварда «Зенита» Артёма Дзюбы в чужой штрафной.

Решение Мешкова признано ошибочным. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Дзюба упал в штрафной соперника после небольшого контакта. С 11-метровой отметки Алексей Сутормин забил решающий гол.

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«Зенит» набрал 23 очка и упрочил лидерство в РПЛ. «Крылья Советов» (10) идут на десятом месте.