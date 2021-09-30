Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
«Реал Сосьедад» — «Монако». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:35 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

ЭСК РФС признал пенальти «Зенита» в матче с «Крыльями Советов» ошибочным

ЭСК РФС признал пенальти «Зенита» в матче с «Крыльями Советов» ошибочным
Комментарии

Экспертно-судейский комитет Российского футбольного союза (ЭСК РФС) рассмотрел эпизод, случившийся в концовке матча 9-го тура РПЛ «Зенит» — «Крылья Советов» (2:1). Арбитр Виталий Мешков назначил пенальти в ворота самарцев после падения форварда «Зенита» Артёма Дзюбы в чужой штрафной.

Решение Мешкова признано ошибочным. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Дзюба упал в штрафной соперника после небольшого контакта. С 11-метровой отметки Алексей Сутормин забил решающий гол.

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть видео можно в «твиттере» «Матч ТВ».

«Зенит» набрал 23 очка и упрочил лидерство в РПЛ. «Крылья Советов» (10) идут на десятом месте.

Новость по теме
Видео резонансного пенальти, который заработал Дзюба в матче с «Крыльями Советов»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Allowed methods: GET