Турнирная таблица группы C Лиги Европы: «Спартак» поднялся на 2-е место

В группе C Лиги Европы состоялись матчи 2-го тура. «Спартак» в гостях обыграл «Наполи» со счётом 3:2. В свою очередь «Легия» нанесла поражение «Лестеру» со счётом 1:0.
После этого ситуация в группе немного запуталась. «Легия» возглавляет турнирную таблицу, набрав шесть очков. В 1-м туре Лиги Европы польский клуб обыграл «Спартак» в гостях со счётом 1:0.
Москвичи находятся на 2-м месте в турнирной таблице. Красно-белые набрали три очка. «Наполи» и «Лестер» набрали по одному очку. Команды делят 3-е место.
В следующем туре «Легия» сыграет в гостях с «Наполи». «Спартак» в 3-м туре встретится с «Лестером», матч пройдёт в Москве.
«Спартак» в прошлом сезоне занял 2-е место в турнирной таблице РПЛ. Москвичи выступали в квалификации Лиги чемпионов, но не смогли пройти «Бенфику». В результате «Спартак» попал в Лигу Европы.
- 30 сентября 2021
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