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Михаил Игнатов прокомментировал исход матча «Спартака» с «Наполи»

Михаил Игнатов прокомментировал исход матча «Спартака» с «Наполи»
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Полузащитник московского «Спартака» Михаил Игнатов оценил матч с итальянским «Наполи» в Лиге Европы.

«Это один из самых памятных матчей. Мне нужно больше работать, чтобы получать больше игрового времени, и каждым шансом пользоваться на максимуме, помогать команде, играть на команду. Сегодня помог, мы выиграли, и я очень этому рад. Указание было играть между полузащитой и атакой, связывать две зоны. Весь второй тайм была задача постоянно поджимать. Я поджал и забил», — сказал Игнатов в эфире телеканала «Матч ТВ».

Напомним, Игнатов забил второй гол московского клуба, сравняв счёт в противостоянии. Матч закончился со счётом 3:2 в пользу подопечных Руя Витории. В составе «Спартака» дублем отличился Квинси Промес.

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