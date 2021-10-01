Промес вышел на 12-е место в списке лучших бомбардиров в истории «Спартака»

Футболист «Спартака» Квинси Промес, который оформил дубль в гостевом матче 2-го тура группового этапа Лиги Европы на выезде с «Наполи» (3:2), забил уже 73 гола за московский клуб.

Таким образом, Промес по количеству голов за «Спартак» сравнялся с Алексеем Парамоновым, забившим также 73 гола в составе красно-белых. При этом Промесу для достижения этого результата понадобилось провести 153 матча, а Парамонову – 302.

Впереди в списке лучших бомбардиров «Спартак» за всю историю лишь 11 игроков: Никита Симонян (160), Сергей Родионов (153), Галимзян Хусаинов (129), Федор Черенков (121), Юрий Гаврилов (115), Егор Титов (106), Андрей Тихонов (90), Анатолий Ильин (88), Роман Павлюченко (87), Сергей Сальников (79), Николай Дементьев (75).

Ранее стало известно, что по итогам победного матча с «Наполи» Промес был номинирован на звание лучшего игрока недели Лиги Европы.