Квинси Промес претендует на звание лучшего игрока недели Лиги Европы
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Пресс-служба УЕФА на официальном сайте опубликовала имена претендентов на звание лучшего игрока недели по итогам встреч 2-го тура групповой стадии Лиги Европы сезона-2021/2022. В число лучших попал и 30-летний нидерландский футболист московского «Спартака» Квинси Промес.
Так, в списке номинантов оказались следующие футболисты:
- 29-летний камерунский нападающий «Лиона» Карл Токо Экамби, отметившийся дублем в игре с «Брондбю» (3:0).
- Греческий атакующий полузащитник «Олимпиакоса» Георгис Масурас, дважды поразивший на выезде ворота «Фенербахче» (3:0).
- Автор дубля в ворота датского «Мидтьюлланна» 23-летний бразильский форвард «Браги» Вандерсон Галено.
- Форвард московского «Спартака» Квинси Промес, дважды отправивший мяч в сетку ворот голкипера «Наполи» (3:2).
Проголосовать можно на официальном сайте УЕФА по ссылке.
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