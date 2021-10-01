Квинси Промес претендует на звание лучшего игрока недели Лиги Европы

Пресс-служба УЕФА на официальном сайте опубликовала имена претендентов на звание лучшего игрока недели по итогам встреч 2-го тура групповой стадии Лиги Европы сезона-2021/2022. В число лучших попал и 30-летний нидерландский футболист московского «Спартака» Квинси Промес.

Так, в списке номинантов оказались следующие футболисты:

29-летний камерунский нападающий «Лиона» Карл Токо Экамби , отметившийся дублем в игре с «Брондбю» (3:0).

, отметившийся дублем в игре с «Брондбю» (3:0). Греческий атакующий полузащитник «Олимпиакоса» Георгис Масурас , дважды поразивший на выезде ворота «Фенербахче» (3:0).

, дважды поразивший на выезде ворота «Фенербахче» (3:0). Автор дубля в ворота датского «Мидтьюлланна» 23-летний бразильский форвард «Браги» Вандерсон Галено .

. Форвард московского «Спартака» Квинси Промес, дважды отправивший мяч в сетку ворот голкипера «Наполи» (3:2).

Проголосовать можно на официальном сайте УЕФА по ссылке.