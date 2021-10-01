Промес попал в символическую сборную 2-го тура Лиги Европы по версии WhoScored

Портал WhoScored представил символическую сборную 2-го тура группового этапа Лиги Европы УЕФА.

В сборную тура попал нападающий московского «Спартака» Квинси Промес, который отметился дублем в матче с «Наполи» (3:2). Нидерландец получил третью по величине оценку в символической команде недели – 9,6.

Сборная тура: Лукаш Градецки («Байер»), Давид Ханко («Спарта» Прага), Патрисио Габбарон («Лацио»), Пьеро Инкапье («Байер»), Бенджамин Джонсон («Вест Хэм Юнайтед»), Карл Токо Экамби, Деклан Райс («Вест Хэм Юнайтед»), Уссем Ауар («Лион»), Георгиос Масурас («Олимпиакос»), Набиль Фекир («Бетис»), Квинси Промес («Спартак»).

Напомним, ранее стало известно, что худшим игроком матча «Наполи» — «Спартак» по версии WhoScored стал голкипер московской команды Александр Максименко.