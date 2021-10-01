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Промес — лучший игрок матча «Спартака» с «Наполи» по версии WhoScored. Максименко – худший

Промес — лучший игрок матча «Спартака» с «Наполи» по версии WhoScored. Максименко – худший
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Портал WhoScored выставил оценки игрокам «Наполи» и «Спартака» за матч 2-го тура группового этапа Лиги Европы. Напомним, игра закончилась победой российской команды со счётом 3:2.

Лучшим игроком встречи признан нападающий «Спартака» Квинси Промес с оценкой 9,6. Худшие в матче — защитник красно-белых Максимилиано Кофрие (5,2) и голкипер Александр Максименко (4,9).

«Наполи»

  • Алекс Мерет — 5,5
  • Мариу Руй — 5,8
  • Калиду Кулибали — 5,9
  • Костас Манолас — 6,1
  • Джованни Ди Лоренцо — 6,8
  • Пётр Зелиньски — 6,3
  • Фабиан Руис — 6,2
  • Элиф Элмас — 7,0
  • Лоренцо Инсинье — 6,3
  • Андреа Петанья — 6,5
  • Маттео Политано — 6,2
  • Кевин Малку — 6,0
  • Андре Замбо Ангисса — 6,1
  • Виктор Осимхен — 6,6
  • Ирвин Лосано — 6,1
  • Адам Уна — 6,5

«Спартак»

  • Александр Максименко — 4,9
  • Георгий Джикия — 6,7
  • Самуэль Жиго — 6,9
  • Максимилиано Кофрие — 5,2
  • Айртон — 7,0
  • Руслан Литвинов — 6,2
  • Наиль Умяров — 6,8
  • Зелимхан Бакаев — 6,9
  • Виктор Мозес — 7,2
  • Квинси Промес — 9,6
  • Эсекьель Понсе — 5,8
  • Александр Соболев — 6,8
  • Михаил Игнатов — 7,1
  • Александр Ломовицкий — 6,1
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