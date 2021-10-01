Промес — лучший игрок матча «Спартака» с «Наполи» по версии WhoScored. Максименко – худший
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Портал WhoScored выставил оценки игрокам «Наполи» и «Спартака» за матч 2-го тура группового этапа Лиги Европы. Напомним, игра закончилась победой российской команды со счётом 3:2.
Лучшим игроком встречи признан нападающий «Спартака» Квинси Промес с оценкой 9,6. Худшие в матче — защитник красно-белых Максимилиано Кофрие (5,2) и голкипер Александр Максименко (4,9).
«Наполи»
- Алекс Мерет — 5,5
- Мариу Руй — 5,8
- Калиду Кулибали — 5,9
- Костас Манолас — 6,1
- Джованни Ди Лоренцо — 6,8
- Пётр Зелиньски — 6,3
- Фабиан Руис — 6,2
- Элиф Элмас — 7,0
- Лоренцо Инсинье — 6,3
- Андреа Петанья — 6,5
- Маттео Политано — 6,2
- Кевин Малку — 6,0
- Андре Замбо Ангисса — 6,1
- Виктор Осимхен — 6,6
- Ирвин Лосано — 6,1
- Адам Уна — 6,5
«Спартак»
- Александр Максименко — 4,9
- Георгий Джикия — 6,7
- Самуэль Жиго — 6,9
- Максимилиано Кофрие — 5,2
- Айртон — 7,0
- Руслан Литвинов — 6,2
- Наиль Умяров — 6,8
- Зелимхан Бакаев — 6,9
- Виктор Мозес — 7,2
- Квинси Промес — 9,6
- Эсекьель Понсе — 5,8
- Александр Соболев — 6,8
- Михаил Игнатов — 7,1
- Александр Ломовицкий — 6,1
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