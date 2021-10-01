Промес — лучший игрок матча «Спартака» с «Наполи» по версии WhoScored. Максименко – худший

Портал WhoScored выставил оценки игрокам «Наполи» и «Спартака» за матч 2-го тура группового этапа Лиги Европы. Напомним, игра закончилась победой российской команды со счётом 3:2.

Лучшим игроком встречи признан нападающий «Спартака» Квинси Промес с оценкой 9,6. Худшие в матче — защитник красно-белых Максимилиано Кофрие (5,2) и голкипер Александр Максименко (4,9).

«Наполи»

Алекс Мерет — 5,5

Мариу Руй — 5,8

Калиду Кулибали — 5,9

Костас Манолас — 6,1

Джованни Ди Лоренцо — 6,8

Пётр Зелиньски — 6,3

Фабиан Руис — 6,2

Элиф Элмас — 7,0

Лоренцо Инсинье — 6,3

Андреа Петанья — 6,5

Маттео Политано — 6,2

Кевин Малку — 6,0

Андре Замбо Ангисса — 6,1

Виктор Осимхен — 6,6

Ирвин Лосано — 6,1

Адам Уна — 6,5

«Спартак»