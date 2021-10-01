Полузащитник «Шерифа», выступавший за «Тамбов», оценил вероятность возвращения в РПЛ

Полузащитник «Шерифа» Себастьян Тилль, ранее выступавший за «Тамбов», оценил возможность возвращения в Россию. Футболист из Люксембурга не стал исключать, что однажды окажется в РПЛ.

«На данный момент у меня контракт с «Шерифом». Я сфокусирован на выступлении здесь. Но в футболе ты никогда не знаешь, что может произойти. Сейчас я счастлив в «Шерифе», — сказал Тилль в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.

Футболисты «Тамбова» так и не получили деньги, полагавшиеся по контракту. Клуб в итоге был расформирован, а игроки покинули его в качестве свободных агентов.

Тилль в матче Лиги чемпионов с «Реалом» (2:1) стал автором победного гола. Экс-полузащитник «Тамбова» забил в самой концовке встречи.