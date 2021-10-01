«Кёльн» одержал волевую победу над «Гройтером» в чемпионате Германии

Сегодня, 1 октября, состоялся матч 7-го тура Бундеслиги между «Кёльном» и «Гройтером Фюрт». Стартовый свисток прозвучал в 21:30 мск. Встреча проходила на стадионе «Райн-Энерги» в Кёльне (Германия). Противостояние завершилось со счётом 3:1 в пользу хозяев.

На 7-й минуте матча Марко Майерхёфер после результативного паса Тимоти Тильмана распечатал сетку ворот соперника. Однако на 50-й минуте шведский нападающий Себастьян Андерссон после паса Бенно Шмица сравнял счёт. Уже через 5 минут Эйе Скири после передачи Йонаса Хектора занёс мяч в ворота соперника. На 90-й минуте Эйе Скири забил 3-й гол хозяев, установив финальный счёт в матче.

Встречу обслуживала судейская бригада во главе с Маттиасом Йёлленбеком. Ему помогали Кристоф Гюнш и Йонас Вайккенмайер. Резервный рефери – Арно Блос.