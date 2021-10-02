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Юрист игрока «Рейнджерс» Камара призвал УЕФА исключать клубы из соревнований за расизм

Юрист игрока «Рейнджерс» Камара призвал УЕФА исключать клубы из соревнований за расизм
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Аамер Анвар, юрист полузащитника «Рейнджерс» Глена Камара, высказался о скандале в матче 2-го тура Лиги Европы со «Спартой» (0:1). Встреча, проходившая в Праге (Чехия), сопровождалась свистом школьников в адрес Камара. В «Рейнджерс» такое поведение болельщиков посчитали расизмом по отношению к темнокожему футболисту. Посещаемость стадиона была ограничена 10 тыс. человек. При этом на трибуны пустили лишь детей в возрасте до 14 лет.

«Я надеялся, что закрытие стадиона «Спарты» для фанатов из-за предыдущего скандала означает, что Камара сможет сосредоточиться на футболе. В УЕФА поступили мудро, пустив школьников. Но любой, кто смотрел матч, слышал, что дети смеялись и издевались над Камара.

Почему дети на него напали? Потому что после расистских оскорблений со стороны футболистов «Славии» его демонизировали фанаты и чешские СМИ. Было удручающе смотреть на это. Глен опечален поведением детей.

Глен сказал, что вчера вечером выключил телефон из-за оскорблений, которые продолжались. Но никто не должен мириться с расизмом. Ответ УЕФА — жалкое молчание. Ничего не изменится, пока клубы не начнут исключать из соревнований», — приводит слова Анвара журналист Джордан Кэмпбелл.

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