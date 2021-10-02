«Динамо» — «Крылья Советов»: составы команд на матч 10-го тура РПЛ

Стали известны стартовые составы «Динамо» и «Крыльев Советов» на матч 10-го тура Российской Премьер-Лиги. Встреча пройдёт на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве. Стартовый свисток прозвучит в 16:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Динамо» — «Крылья Советов».
«Динамо»: Лещук, Скопинцев, Ордец, Варела, Бальбуэна, Фомин, Макаров, Захарян, Шиманьски, Моро, Грулёв.
Запасные: Шунин, Будачёв, Паршивлюк, Плиев, Евгеньев, Кутицкий, Сазонов, Галкин, Игбун, Тюкавин, Н'Жье, Гладышев.
«Крылья Советов»: Ломаев, Чернов, Бегич, Горшков, Зеффан, Зиньковский, Пруцев, Ежов, Иванисеня, Сергеев, Глушенков.
Запасные: Фролов, Овсянников, Божин, Солдатенков, Бейл, Кабутов, Якуба, Липовой, Витюгов, Пиняев, Сарвели, Цыпченко.
- 2 октября 2021
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