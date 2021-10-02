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«Челси» — «Саутгемптон»: составы команд на матч 7-го тура английской Премьер-лиги

«Челси» — «Саутгемптон»: составы команд на матч 7-го тура английской Премьер-лиги
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Стали известны стартовые составы «Челси» и «Саутгемптона» на матч 7-го тура английской Премьер-лиги. Встреча пройдёт на стадионе «Стэмфорд Бридж» в городе Лондон. Стартовый свисток прозвучит в 17:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Челси» — «Саутгемптон».

«Челси»: Менди, Рюдигер, Силва, Аспиликуэта, Чилуэлл, Ковачич, Чалоба, Лофтус-Чик, Хадсон-Одои, Вернер, Лукаку.

Запасные: Аррисабалага, Алонсо, Кристенсен, Баркли, Жоржиньо, Хаверц, Маунт, Зиеш, Ньигес.

«Саутгемптон»: Маккарти, Уолкер-Питерс, Салису, Беднарек, Ливраменто, Телла, Уорд-Праус, Ромеу, Редмонд, Уолкотт, А. Армстронг.

Запасные: Форстер, Перро, Силвейра, С. Армстронг, Диалло, Дженепо, Эльюнусси, Адамс, Лонг.

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