«Челси» — «Саутгемптон»: составы команд на матч 7-го тура английской Премьер-лиги

Стали известны стартовые составы «Челси» и «Саутгемптона» на матч 7-го тура английской Премьер-лиги. Встреча пройдёт на стадионе «Стэмфорд Бридж» в городе Лондон. Стартовый свисток прозвучит в 17:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Челси» — «Саутгемптон».



«Челси»: Менди, Рюдигер, Силва, Аспиликуэта, Чилуэлл, Ковачич, Чалоба, Лофтус-Чик, Хадсон-Одои, Вернер, Лукаку.



Запасные: Аррисабалага, Алонсо, Кристенсен, Баркли, Жоржиньо, Хаверц, Маунт, Зиеш, Ньигес.



«Саутгемптон»: Маккарти, Уолкер-Питерс, Салису, Беднарек, Ливраменто, Телла, Уорд-Праус, Ромеу, Редмонд, Уолкотт, А. Армстронг.



Запасные: Форстер, Перро, Силвейра, С. Армстронг, Диалло, Дженепо, Эльюнусси, Адамс, Лонг.