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«Челси» — «Саутгемптон»: Чалоба вывел хозяев вперёд

«Челси» — «Саутгемптон»: Чалоба вывел хозяев вперёд
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Сегодня, 2 октября, на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне проходит матч 7-го тура английской Премьер-лиги «Челси» — «Саутгемптон».

Счёт матча был открыт в начале первого тайма. На 9-й минуте встречи гол забил полузащитник «Челси» Трево Чалоба с передачи Рубена Лофтус-Чика.

Встречу обслуживает бригада арбитров во главе с Мартином Аткинсоном. Ему помогают ассистенты Питер Джеймс Киркап и Николас Хоптон. Резервный рефери — Джарред Джиллетт.

В данный момент продолжается первый тайм встречи. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Челси» — «Саутгемптон».

«Челси» в 6 матчах набрал 13 очков и занимает 5-е место в турнирной таблице чемпионата Англии сезона-2021/2022. «Саутгемптон» (4) — на 16-м месте. Лидером соревнований является «Ливерпуль», набравший 14 очков. Действующий чемпион Англии — «Манчестер Сити».

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