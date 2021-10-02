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«Севилья» хочет купить Шомуродова

«Севилья» хочет купить Шомуродова
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«Севилья» активно интересуется узбекским нападающим «Ромы» Эльдором Шомуродовым, сообщает Fichajes.

Спортивный директор «Севильи» Рамон Мончи рассматривает Шомуродова как кандидата на усиление команды в следующее трансферное окно. Однако Шомуродов перешёл в «Рому» недавно, а главный тренер римлян Жозе Моуринью в восторге от форварда и не хочет его отпускать, поэтому вероятность трансфера не самая высокая.

Напомним, Шомуродов в августе подписал с «Ромой» пятилетний контракт — до конца июня 2026 года. В составе «волков» Эльдор выступает под 14-м номером.

До этого 26-летний узбекский футболист выступал в составе «Дженоа», куда перешёл из «Ростова» в 2020 году. Стоимость трансфера нападающего составила € 7,5 млн. В сезоне-2020/2021 26-летний форвард провёл 31 матч в итальянской Серии А, забил восемь голов и отдал одну результативную передачу.

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