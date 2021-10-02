«Брайтон» — «Арсенал»: составы команд на матч 7-го тура английской Премьер-лиги

Стали известны стартовые составы «Брайтон энд Хоув Альбион» и «Арсенала» на матч 7-го тура английской Премьер-лиги. Встреча пройдёт на стадионе «Фалмер – Зе Амекс» в городе Брайтон энд Хоув. Стартовый свисток прозвучит в 19:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Брайтон» — «Арсенал».



«Брайтон»: Санчес, Бёрн, Данк, Даффи, Кукурелья, Велтман, Лаллана, Гросс, Модер, Троссард, Мопе.



Запасные: Стил, Лампти, Робертс, Мак Аллистер, Марч, Ричардс, Коннолли, Локадия, Сармиенто.



«Арсенал»: Рамсдейл, Тирни, Габриэль, Уайт, Томиясу, Локонга, Парти, Смит, Эдегор, Сака, Обамеянг.



Запасные: Лено, Седрик, Холдинг, Тавареш, Эльнени, Мэйтленд-Найлс, Ляказетт, Мартинелли, Пепе.



Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Джонатаном Моссом. Помогать ему будут ассистенты Марк Перри и Тим Вуд. Резервный рефери — Джон Брукс.