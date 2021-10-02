Захарян после матча с «Крыльями Советов» уезжал в фиксирующем ботинке
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Полузащитник «Динамо» Арсен Захарян сообщил, что он избежал травмы в матче 10-го тура РПЛ с «Крыльями Советов». Захарян после матча уезжал в фиксирующем ботинке.
«Что с ногой? Всё нормально», — передаёт слова Захаряна корреспондент «Чемпионата» Арина Лаврова.
Встреча «Динамо» — «Крылья Советов» завершилась победой гостей со счётом 1:0. Единственный мяч в первом тайме забил полузащитник самарцев Роман Ежов, реализовавший выход один на один.
Московское «Динамо» в 10 матчах набрало 19 очков и занимает 2-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. «Крылья Советов» (13) — на 10-м месте. Лидером соревнований является санкт-петербургский «Зенит» (23), которому в 10-м туре предстоит сыграть с «Сочи».
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