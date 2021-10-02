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«Динамо» дома проиграло «Крыльям Советов»

«Динамо» дома проиграло «Крыльям Советов»
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В матче 10-го тура РПЛ «Динамо» проиграло «Крыльям Советов». Встреча проходила на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве и завершилась со счётом 0:1.

На 23-й минуте единственный гол забил Роман Ежов. Самарцы подловили соперника на контратаке. Иван Сергеев сделал передачу вперёд, Ежов поставил корпус, на скорости влетел в штрафную и пробил верхом — Игорь Лещук не дотянулся.

Обслуживала встречу бригада арбитров во главе с Евгением Кукуляком из Калуги. Помогали ему ассистенты Алексей Лунёв (Новосибирск) и Владислав Назаров (Невинномысск). Резервный рефери — Роман Галимов (Улан-Удэ).

Московское «Динамо» в 10 матчах набрало 19 очков и занимает 2-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. «Крылья Советов» (13) — на 10-м месте. Лидером соревнований является санкт-петербургский «Зенит» (23), которому в 10-м туре предстоит сыграть с «Сочи».

Россия - Премьер-Лига. 10-й тур
02 октября 2021, суббота. 16:30 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
0 : 1
Крылья Советов
Самара
0:1 Ежов – 23'
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