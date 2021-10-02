«Ювентус» обыграл «Торино» в туринском дерби, победный гол забил Локателли

В матче 7-го тура итальянской Серии А «Ювентус» переиграл «Торино». Встреча проходила на стадионе «Олимпико ди Торино» в Турине и завершилась со счётом 1:0.

Единственный гол на 86-й минуте матча забил полузащитник «Ювентуса» Мануэль Локателли, ему ассистировал Федерико Кьеза. «Торино» нанёс 13 ударов по воротам соперника (два — в створ), «Ювентус» — 10 ударов (три — в створ).

Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Паоло Валери. Ему помогали ассистенты Алессандро Джаллатини и Мауро Галетто. Резервный судья — Никколо Барони.

«Ювентус» в семи матчах набрал 11 очков и поднялся на восьмое место в турнирной таблице Серии А. «Торино» (8) — на 11-м месте. Лидером соревнований является «Наполи» (18).