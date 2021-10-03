Калиниченко: то, что сделал судья Москалёв с «Краснодаром» — позор

Бывший футболист «Спартака» Максим Калиниченко прокомментировал эпизод с неназначенным пенальти в матче ЦСКА — «Краснодар» (0:0).

«То, что сделал Москалёв с «Краснодаром», не иначе как позором назвать нельзя. Мало того что он должен был сам всё рассмотреть, не прибегая к помощи VAR, так ещё и помощнички сидят, кукурузу в поле стерегут…



Предположу, что с большой долей вероятности прилетело за высказывания Владимира Хашига после прошлого тура. Если это так, то, значит, судьи себя ощущают некоей кастой неприкасаемых, которые показывают свою солидарность и готовность наказывать за публичные нападки в их сторону. Или это указание нового руководителя судейского корпуса?



Я всегда рубился с судьями, будучи игроком. Предположу, что они меня за это терпеть не могли. Но, видя то, как они продолжают методично уничтожать любые зачатки уважения к профессии, понимаю, что ничего не изменится ни с внедрением VAR, ни с внедрением чипов им в одно место…



Хочу услышать объяснения. Хотя что я там нового услышу? Скажут что «трактовки» позволяют рассудить и так, и сяк… Тьфу. Противно», — написал Калиниченко в своём телеграм-канале.