Арбитр Федотов: судья должен был назначать пенальти в ворота ЦСКА за игру Дивеева рукой

Российский арбитр Игорь Федотов высказался о спорном эпизоде, который произошёл в концовке матча 10-го тура РПЛ ЦСКА — «Краснодар». Встреча завершилась со счётом 0:0. Уже в компенсированное время мяч попал в руку защитнику ЦСКА Игорю Дивееву. Арбитр Владимир Москалёв не зафиксировал нарушение правил.

«Судья должен был назначать 11-метровый в ворота ЦСКА за игру рукой от Дивеева. Рука у Игоря в неестественном положении, она отставлена в сторону, он играет ей в мяч. Это не мяч находит руку, а наоборот. И этим действием Дивеев помешал игроку «Краснодара» сыграть в мяч.

Казарцеву дали нормальные повторы, я не понимаю, почему не назначили 11-метровый. Чистый пенальти! Видимо, судьи мстят «Краснодару» за коллегу Панина», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.