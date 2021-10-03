Наставник «Аякса» Эрик тен Хаг – главный кандидат на пост тренера «Барселоны»

Главный тренер «Аякса» Эрик тен Хаг может продолжить карьеру в Испании. В услугах специалиста по-прежнему заинтересована каталонская «Барселона», информирует Marca со ссылкой на Catalunya Radio.

Согласно сведениям источника, тен Хаг является основным кандидатом на пост наставника «Барселоны». Кандидатуру Эрика поддерживает непосредственно президент каталонского клуба Жоан Лапорта.

Ранее сообщалось, что, если клуб не добьётся положительных результатов в сентябрьских матчах с «Гранадой», «Кадисом» и «Леванте» в чемпионате Испании, а также с «Бенфикой» в Лиге чемпионов, «Барселона» может отправить главного тренера Рональда Кумана в отставку. Позже появилась информация, что руководство сине-гранатовых примет решение по итогам матча с «Атлетико». В результате «Барселона» провалила весь этот отрезок игр. Сейчас будущее специалиста находится под большим вопросом.