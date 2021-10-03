Куман поблагодарил Лапорту за поддержку в «Барселоне»

Главный тренер «Барселоны» Рональд Куман после поражения команды в матче восьмого тура чемпионата Испании с «Атлетико» (0:2), поблагодарил президента клуба Жоана Лапорту, который до матча сообщил о том, что Куман продолжит возглавлял клуб, несмотря на результат матча с «Атлетико».

«Вчера вечером мы говорили по телефону. Мы говорили и сегодня утром о положении клуба, о большем количестве вещей, и, по крайней мере, есть ясность. Лапорта молодец, потому что, если у нас нет ясности в этом вопросе, трудно работать. Но для меня нормально требовать результатов. Хотел бы я, чтобы поддержка пришла раньше? Может быть, но вы должны поблагодарить его за большее спокойствие», — приводит слова Кумана AS.

«Атлетико» набрал 17 очков и догнал лидирующий в Примере «Реал». «Матрасники» занимают 2-е место в турнирной таблице. «Барселона», набрав 12 очков, занимает 9-е место в турнирной таблице.