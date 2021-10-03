Капелло: увидев Ибрагимовича, я сразу понял, что хочу тренировать и развивать этого парня

Известный тренер Фабио Капелло высказался о нападающем «Милана» Златане Ибрагимовиче, с которым пересекался во времена работы в «Ювентусе». Сегодня шведский форвард празднует день рождения – ему исполняется 40 лет.

«Когда я впервые обратил внимание на Ибрагимовича? Я никогда этого не забуду. Во время моего пребывания в «Роме» мы играли тренировочный матч против «Аякса» в Берлине, и я внимательно наблюдал за Златаном на протяжении всего матча. Я очень сосредоточился на нём. Никаких сомнений не было. Я сразу это понял: «Я хочу тренировать и развивать этого парня».

Я знал, что это за игрок, и несложно было сказать, что он очень хорош на поле. Но также ему стоило прибавить в усердии на тренировках. Ему нужно было развиваться как игроку, развивать технику ударов, менять телосложение, в общем, развивать всё. Я заставлял его много работать каждый день. Он услышал меня.

Златан — один из лучших игроков, с которыми я когда-либо работал в своей карьере. Почему? Он такой игрок, который всегда хочет сделать следующий шаг, всегда хочет развиваться.

Он подходит к концу своей карьеры. Последний ли это сезон Ибрагимовича в статусе футболиста – знает только он. Но я нисколько не удивлен, что он до сих пор выступает на высоком уровне. Чтобы такого добиться, нужно очень много работать, быть профессионалом в каждом шаге и действии.

Я видел Мальдини, я видел Буффона, я видел Барези. Я знаю, о чём говорю. Златан Ибрагимович находится на совершенно другом уровне, чем большинство футболистов. Так что нет, я не удивлен, что он до сих пор играет. Без преувеличения можно сказать, что он написал историю футбола», — приводит слова Капелло Expressen.se.