Клопп высказался о ничейном исходе матча с «Манчестер Сити»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал ничью в матче 7-го тура английской Премьер-лиги с «Манчестер Сити».
«Очень средний первый тайм с нашей стороны. Возможно, даже хуже среднего, мы были слишком пассивны с мячом и без мяча. Наша игра была на руку «Манчестер Сити». Это был худший тайм, который мы провели против них.
Я был более чем доволен, когда прозвучал свисток на перерыв, потому что нам нужно было многое скорректировать, и мы это сделали.
Второй тайм совершенно другой. Если бы мы играли только во втором тайме, я бы с удовольствием выиграл, но с учётом первого тайма я доволен заработанным очком», — цитирует Клоппа BBC.
Матч «Ливерпуль» — «Манчестер Сити» завершился вничью 2:2. За красных забили Мане и Салах, за «горожан» отличились Фоден и Де Брёйне.
После семи туров в английской Премьер-лиге «Ливерпуль» располагается на 2-м месте в турнирной таблице с 15 очками в активе. «Манчестер Сити» находится на 3-м месте, у них 14 очков.
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