Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Фанаты «Шахтёра» во время матча с «Динамо» вывесили оскорбительный баннер про Луческу

Фанаты «Шахтёра» во время матча с «Динамо» вывесили оскорбительный баннер про Луческу
Комментарии

Фанаты «Шахтёра» вывесили баннер во время матча 10-го тура УПЛ с киевским «Динамо». Поклонники «Шахтёра» написали на баннере: «Луческу — Иуда Искариот!»

Мирча Луческу, долгое время руководивший «Шахтёром», возглавил киевское «Динамо» перед началом прошлого сезона. Под его руководством киевляне выиграли чемпионат Украины.

Иуда Искариот — один из 12 апостолов, учеников Иисуса Христа. Апостол предал Иисуса, выдав его за 30 сребреников.

Что касается самой встречи, то она завершилась со счётом 0:0. Киевляне лидируют в турнирной таблице УПЛ, набрав 26 очков. В свою очередь, «Шахтёр» занимает 2-е место. Клуб из Донецка набрал 23 очка.

Против назначения Луческу на пост главного тренера «Динамо» выступали фанаты киевлян. Они проводили акции протеста, но руководство киевлян не отказалось от своих планов.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021