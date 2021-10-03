Фанаты «Шахтёра» во время матча с «Динамо» вывесили оскорбительный баннер про Луческу

Фанаты «Шахтёра» вывесили баннер во время матча 10-го тура УПЛ с киевским «Динамо». Поклонники «Шахтёра» написали на баннере: «Луческу — Иуда Искариот!»

Мирча Луческу, долгое время руководивший «Шахтёром», возглавил киевское «Динамо» перед началом прошлого сезона. Под его руководством киевляне выиграли чемпионат Украины.

Иуда Искариот — один из 12 апостолов, учеников Иисуса Христа. Апостол предал Иисуса, выдав его за 30 сребреников.

Что касается самой встречи, то она завершилась со счётом 0:0. Киевляне лидируют в турнирной таблице УПЛ, набрав 26 очков. В свою очередь, «Шахтёр» занимает 2-е место. Клуб из Донецка набрал 23 очка.

Против назначения Луческу на пост главного тренера «Динамо» выступали фанаты киевлян. Они проводили акции протеста, но руководство киевлян не отказалось от своих планов.