«Милан» обыграл «Аталанту», несмотря на два пропущенных мяча в концовке

В Бергамо на стадионе «Атлети Адзури» завершился центральный матч 7-го тура Серии А. «Аталанта» принимала «Милан». Матч завершился со счётом 3:2 в пользу гостей.

Уже на 1-й минуте Давиде Калабрия открыл счёт и вывел «Милан» вперёд. На 42-й минуте Сандро Тонали забил второй мяч «Милана». После этого команды долго не могли изменить счёт, а на 78-й минуте Рафаэл Леау довёл преимущество «Милана» до трёх мячей.

Но в концовке «Аталанта» сумела возродить интригу. На 86-й минуте Дуван Сапата реализовал пенальти, а в компенсированное время отличился Марио Пашалич, сокративший отставание хозяев в счёте до минимума. Впрочем, «Милан» удержал победу.

Российский форвард «Аталанты» Алексей Миранчук так и не вышел на поле, оставшись в запасе.

«Милан» набрал 19 очков и вновь поднялся на 2-е место в турнирной таблице. От лидирующего «Наполи» миланцы отстают на два очка. «Аталанта» занимает 8-е место, набрав 11 очков.