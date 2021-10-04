Сергей Карасёв обслужит матч 1/2 финала Лиги наций УЕФА Италия — Испания

УЕФА назначил бригаду арбитров, которая будет работать на матче 1/2 финала Лиги наций Италия — Испания, сообщается на официальном сайте организации.



Встречу сборных Италии и Испании обслужит бригада судей из России во главе с Сергеем Карасёвым. Помогать ему будут ассистенты Игорь Демешко и Максим Гаврилин. Резервный рефери — Сергей Иванов. За VAR будет отвечать нидерландский судья Пол ван Букел, которому поможет немецкий арбитр Кристиан Дингерт.



Матч 1/2 финала Лиги наций УЕФА Италия — Испания состоится 6 октября на стадионе «Джузеппе Меацца» в Милане (Италия). Начало встречи — в 21:45 мск. В другом полуфинальном матче турнира сыграют национальные команды Бельгии и Франции. Встреча состоится 7 октября на стадионе «Альянц — Ювентус» в Турине (Италия). Стартовый свисток прозвучит в 21:45 мск.

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