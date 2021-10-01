Стал известен состав сборной Бельгии на решающие матчи в Лиге наций

Был опубликован состав сборной Бельгии по футболу на матчи решающей стадии Лиги наций УЕФА. В список, опубликованный в «твиттере» национальной команды, вошли следующие спортсмены:
Вратари: Тибо Куртуа, Коэн Кастельс, Симон Миньоле, Матц Селс.
Защитники: Тоби Алдервейрелд, Дедрик Боята, Джейсон Денайер, Ян Вертонген, Тимоти Кастань, Тома Мёнье.
Полузащитники: Янник Карраско, Торган Азар, Алексис Салемакес, Кевин Де Брёйне, Леандер Дендонкер, Юри Тилеманс, Ханс Ванакен, Аксель Витсель, Шарль Де Кетеларе, Доди Лукебакио.
Нападающие: Эден Азар, Леандро Троссард, Миши Батшуайи, Ромелу Лукаку.
Напомним, 7 октября Бельгия проведёт полуфинальный матч с Францией. В другой паре Италия встретится с Испанией. Матч за третье место и финал пройдут 10 октября.
- 1 октября 2021
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