Стал известен состав сборной Бельгии на решающие матчи в Лиге наций

Был опубликован состав сборной Бельгии по футболу на матчи решающей стадии Лиги наций УЕФА. В список, опубликованный в «твиттере» национальной команды, вошли следующие спортсмены:

Вратари: Тибо Куртуа, Коэн Кастельс, Симон Миньоле, Матц Селс.



Защитники: Тоби Алдервейрелд, Дедрик Боята, Джейсон Денайер, Ян Вертонген, Тимоти Кастань, Тома Мёнье.



Полузащитники: Янник Карраско, Торган Азар, Алексис Салемакес, Кевин Де Брёйне, Леандер Дендонкер, Юри Тилеманс, Ханс Ванакен, Аксель Витсель, Шарль Де Кетеларе, Доди Лукебакио.



Нападающие: Эден Азар, Леандро Троссард, Миши Батшуайи, Ромелу Лукаку.

Напомним, 7 октября Бельгия проведёт полуфинальный матч с Францией. В другой паре Италия встретится с Испанией. Матч за третье место и финал пройдут 10 октября.